شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح شديدة على ينبع والرايس.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الأحد من رياح شديدة على محافظتي ينبع والرايس بالمدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة وارتفاعًا في الأمواج.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة وارتفاعًا في الأمواج.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.