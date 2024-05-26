شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح شديدة على ينبع والرايس.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

ولفت إلى تراجع الحرارة في المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة تبوك، بينما تكون الحرارة مرتفعة في المنطقة الشرقية وجزء من الربع الخالي.

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الأحد من رياح شديدة على محافظتي ينبع والرايس بالمدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة وارتفاعًا في الأمواج.وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.كان المركز الوطني للأرصاد أشار إلى أن درجات الحرارة العظمي على المملكة ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى في حدود 30 إلى 46 درجة مئوية، وذلك خلال الأسبوع الأول من 19 إلى 25 مايو.