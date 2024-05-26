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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السنغال يبحث مع وفد "الشورى" سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى رئيس وزراء السنغال عثمان سينكو، في العاصمة دكار، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل, وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جمهورية السنغال.
ورحب رئيس وزراء السنغال في مستهل اللقاء بوفد المجلس بمناسبة زيارته إلى جمهورية السنغال, منوهاً بمستوى العلاقات السعودية السنغالية، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الفاعل والريادي لخدمة الإسلام والمسلمين.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي, وأعضاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل, والدكتور هادي بن علي اليامي, والدكتور متعب بن عايد المطيري.
ورحب رئيس وزراء السنغال في مستهل اللقاء بوفد المجلس بمناسبة زيارته إلى جمهورية السنغال, منوهاً بمستوى العلاقات السعودية السنغالية، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الفاعل والريادي لخدمة الإسلام والمسلمين.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي, وأعضاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل, والدكتور هادي بن علي اليامي, والدكتور متعب بن عايد المطيري.