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شاهد.. القبض على مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

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واس - بريدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد وقاص محمد أسلم خان لتحرشه بحدث.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


قضايا

وقبل نحو أسبوع تكرر نفس الأمر في الطائف إذ قبض على مقيم من الجنسية السودانية "ح ع م س"، لتحرشه بحدث.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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