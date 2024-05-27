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العبدالكريم يؤكد جاهزية قطاع المياه لموسم الحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة للمياه م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم جاهزية منظومة المياه في المملكة لموسم حج هذا العام وفق خططها المعدة لها، واكتمال استعدادات القطاع والعاملين به لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل أقصى الجهود لضمان استدامة وموثوقية الإمداد المائي بإذن الله .
جاء ذلك خلال تفقده مستوى استعدادات منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
ووقف ميدانيًا على المشاريع والخطط التشغيلية لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واطلع على خططها واستعداداتها وجاهزيتها التشغيلية لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات في موسم الحج.
كما زار منطقة الأعمال في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

سير الأعمال التشغيلية

ووقف العبدالكريم خلال جولته على سير الأعمال التشغيلية وجاهزية المشاريع والعاملين، إذ يتوقع أن يشهد موسم حج هذا العام زيادة قدرات الإنتاج اليومية المتاحة لمنطقة مكة المكرمة خلال الخطة التشغيلية، وتعزيز قدرة تلبية الإمداد الإضافي عند الاحتياج أو الطلب، وتوظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات للحجاج والعاملين في موسم الحج.

كما اطلع على جاهزية منظومات الخزن المائي الاستراتيجي والتشغيلي في المنطقة، ومنظومات النقل وسلاسل الإمداد،

الإسهام في خدمة الحجاج

وأفاد رئيس الهيئة السعودية للمياه بأن هذه الجولة التفقدية جاءت انطلاقًا من حرص منظومة المياه في المملكة للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيزًا لتكامل جميع جهود قطاعات المياه الحكومية والخاصة للارتقاء بجودة الخدمات وإيصالها، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق رؤية السعودية في ضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بطمأنينة ويسر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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