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شكرا لقرائتكم خبر عن العبدالكريم يؤكد جاهزية قطاع المياه لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم جاهزية منظومة المياه في المملكة لموسم حج هذا العام وفق خططها المعدة لها، واكتمال استعدادات القطاع والعاملين به لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل أقصى الجهود لضمان استدامة وموثوقية الإمداد المائي بإذن الله .
جاء ذلك خلال تفقده مستوى استعدادات منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
ووقف ميدانيًا على المشاريع والخطط التشغيلية لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واطلع على خططها واستعداداتها وجاهزيتها التشغيلية لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات في موسم الحج.
كما زار منطقة الأعمال في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
كما اطلع على جاهزية منظومات الخزن المائي الاستراتيجي والتشغيلي في المنطقة، ومنظومات النقل وسلاسل الإمداد،
جاء ذلك خلال تفقده مستوى استعدادات منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
ووقف ميدانيًا على المشاريع والخطط التشغيلية لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واطلع على خططها واستعداداتها وجاهزيتها التشغيلية لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات في موسم الحج.
كما زار منطقة الأعمال في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
سير الأعمال التشغيليةووقف العبدالكريم خلال جولته على سير الأعمال التشغيلية وجاهزية المشاريع والعاملين، إذ يتوقع أن يشهد موسم حج هذا العام زيادة قدرات الإنتاج اليومية المتاحة لمنطقة مكة المكرمة خلال الخطة التشغيلية، وتعزيز قدرة تلبية الإمداد الإضافي عند الاحتياج أو الطلب، وتوظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات للحجاج والعاملين في موسم الحج.
كما اطلع على جاهزية منظومات الخزن المائي الاستراتيجي والتشغيلي في المنطقة، ومنظومات النقل وسلاسل الإمداد،