شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقيم عشاء عمل بحضور اللجنة المشتركة بشأن غزة ونظيره الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء عمل بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ودولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش زيارة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، لعاصمة مملكة إسبانيا مدريد.



وتطرق أصحاب السمو والمعالي خلال مأدبة عشاء العمل إلى التطورات الخطيرة للأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما تم مناقشة مسألة تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

