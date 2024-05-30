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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. تفاصيل اجتماع لجنة شؤون البلديات بمجلس التعاون في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 27 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة في القطاع البلدي.
وأكد الحقيل خلال الاجتماع، ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر في الرياض خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر 2024، تحت عنوان "عمل بلدي مستدام"، معربًا عن تطلعه إلى حث الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
واستعرض الاجتماع التوصيات المقترحة حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة التخطيط العمراني الاستراتيجي في خطة العمل البلدي، وكذلك ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتخطيط العمراني التي ستعقدها وتشارك فيها الدول الأعضاء خلال العام 2025.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية حول آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون، كما أوصت اللجنة خلال اللقاء بعقد اجتماع للجنة كود البناء الخليجي خلال شهر يوليو القادم للبدء في تنفيذ المرحلة الاسترشادية لتطبيق الكود ومتابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء والأمانة العامة على المشاركة الفعالة وإبراز منجزات العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الدولية، واستمرار تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال البلدي بين دول المجلس، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تخدم المجال البلدي.
وتناول الاجتماع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030).
وأكد الحقيل خلال الاجتماع، ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر في الرياض خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر 2024، تحت عنوان "عمل بلدي مستدام"، معربًا عن تطلعه إلى حث الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
شؤون البلدياتناقش الاجتماع مقترحات الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة البيئة الحضرية في خطة العمل البلدي (2024 - 2030)، من بينها دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني، ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى خيارات التنقل المستدامة ودليل التصميم الحضري في دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع التوصيات المقترحة حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة التخطيط العمراني الاستراتيجي في خطة العمل البلدي، وكذلك ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتخطيط العمراني التي ستعقدها وتشارك فيها الدول الأعضاء خلال العام 2025.
تطوير التشريعاتوتناول الاجتماع المستجدات حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية في خطة العمل البلدي، كما اطلع على دليل تنظم عربات الأغذية، ودليل تنظيم السكن الاجتماعي، كما وافق الاجتماع على دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، ودليل اشتراطات شركات مكافحة الصحة العامة بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية حول آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون، كما أوصت اللجنة خلال اللقاء بعقد اجتماع للجنة كود البناء الخليجي خلال شهر يوليو القادم للبدء في تنفيذ المرحلة الاسترشادية لتطبيق الكود ومتابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
مؤتمر العمل البلديواستعرض الاجتماع التنسيقات المتعلقة بلجنة تحكيم جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي لاختيار الفائزين خلال الدورة الخامسة لعامي 2023 - 2024 في مجال العمل البلدي، وتكريمهم على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر المقرر عده في المملكة خلال العام 2024، كما حددت اللجنة الدورة القادمة للجائزة خلال عامي 2025- 2026.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء والأمانة العامة على المشاركة الفعالة وإبراز منجزات العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الدولية، واستمرار تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال البلدي بين دول المجلس، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تخدم المجال البلدي.
كود البناء الخليجيوكان أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعهم التحضيري الـ(40) للاجتماع الـ(27) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ترأس وفد المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد بن صالح المطلق.
وتناول الاجتماع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030).