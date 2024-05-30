شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ‎المدينة المنورة.. أتربة على العلا والعيص حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس المدينة المنورة، منبهًا من أتربة مثارة على محافظتي العلا والعيص.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج (3-5 )كم.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.وتوقع أن الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.