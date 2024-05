شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الإجراءات.. السديس يوجه أئمة الحرمين بالتخفيف على المصلين في الحج والان نبدء بالتفاصيل

المشقة تجلب التيسير

مراعاة حرمة المكان والزمان

وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أئمة الحرمين الشريفين بالتخفيف على المصلين بتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في موسم الحج، وبتخفيف مقدار التلاوة، مراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وفيهم الضعيف وكبير السن.علاوةً على ما يحصل من ازدحام، وهو أمر يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين، بناء على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية.وأضاف السديس أن "المشقة تجلب التيسير" وامتثالًا لتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فإنَّ منهمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ" وأخذًا بهديه -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة بالناس، يقول أنس -رضي الله عنه-: "ما صَلَّيْتُ ورَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ" وحث رئيس الشؤون الدينية حجاج بيت الله الحرام بعدم اختلاق الزحام بالجلوس في طرقات الناس وممراتهم، والانشغال بالهواتف والتصوير، وصرف أوقاتهم في العبادة وطلب رضوان الله ومغفرته وعفوه.ونصحهم بأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم ببعض، ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله.