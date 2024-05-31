شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الإجراءات.. السديس يوجه أئمة الحرمين بالتخفيف على المصلين في الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أئمة الحرمين الشريفين بالتخفيف على المصلين بتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في موسم الحج، وبتخفيف مقدار التلاوة، مراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وفيهم الضعيف وكبير السن.
علاوةً على ما يحصل من ازدحام، وهو أمر يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين، بناء على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية.
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ونصحهم بأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم ببعض، ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله.
علاوةً على ما يحصل من ازدحام، وهو أمر يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين، بناء على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية.
المشقة تجلب التيسيروأضاف السديس أن "المشقة تجلب التيسير" وامتثالًا لتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فإنَّ منهمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ" وأخذًا بهديه -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة بالناس، يقول أنس -رضي الله عنه-: "ما صَلَّيْتُ ورَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ" This is a Twitter Status يهيب بضيوف This is a Twitter Status من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى This is a Twitter Status أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ
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#الأمن_العام يهيب بضيوف #المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى #مكة_المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ— صحيفة اليوم (@alyaum) May 30, 2024
للمزيد | https://t.co/9PSK7xpfPg#الحج | #موسم_الحج | #لا_حج_بلا_تصريح | #اليوم pic.twitter.com/F56RmsKBtd
مراعاة حرمة المكان والزمانوحث رئيس الشؤون الدينية حجاج بيت الله الحرام بعدم اختلاق الزحام بالجلوس في طرقات الناس وممراتهم، والانشغال بالهواتف والتصوير، وصرف أوقاتهم في العبادة وطلب رضوان الله ومغفرته وعفوه.
ونصحهم بأن يلتزموا بأنظمة الحرمين الشريفين وآدابهما، ومراعاة حرمة المكان والزمان، وأن يلين بعضهم ببعض، ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة خاشعة، ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور بإذن الله.