شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية مساجد "الحجوزات" بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مساجد "الحجوزات" بمكة المكرمة

ضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة مكة المكرمة جاهزية مساجد الحجوزات الخمس.وهذه المساجد هي مسجد حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، ومسجد حجز السيارات بطريق المدينة، ومسجد حجز السيارات طريق الشرائع، ومسجد حجز السيارات طريق الليث، ومسجد حجز السيارات بالعوالي.وأشارت إلى تهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن إذ جرى تنظيم المداخل والمخارج لتيسير حركة الحجاج، وتجهيز المساجد بأحدث الأجهزة الصوتية والميكروفونات.بالإضافة إلى صيانة أجهزة التكييف ومبردات المياه وتركيب الإنارة، وتهيئة المرافق الصحية وتنظيفها على مدار الساعة.وجرى تعزيز الخدمات الأمنية وتفعيل جميع إجراءات السلامة لضمان سلامة الحجاج، إضافةً إلى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة.وتعمل كل الفرق واللجان المشاركة على مدار الساعة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج خلال أداء مناسكهم الدينية.يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وكذلك توفير جميع الخدمات الدينية والتثقيفية وبما يحقق لهم أجواءً إيمانية؛ ليؤدوا مناسكهم بكل روحانية وخشوع واطمئنان خلال زيارتهم وتأديتهم لمناسكهم الدينية بكل يسر واطمئنان.