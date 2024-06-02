شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إزالة 25 حظيرة أغنام على مساحة 100 ألف متر في نطاق ذهبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت الفرق الميدانية بأمانة جدة عدد من حظائر الأغنام بنطاق "ذهبان" على مساحة قدرت بـ 100 ألف متر، وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبد الله مباركي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال إزالة 25 موقعاً لحظائر المواشي والخيام عشوائية، شكلت تلوثًا بصريًا وضررًا بالصحة والسلامة العامة، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات البلدية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أمانة جدة في تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية وتحسين المشهد الحضري.