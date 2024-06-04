شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجوازات يحث على تقديم خدمات الحجاج بأعلى جودة وإتقان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

واطلع مدير عام الجوازات على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بجوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. خدمة حجاج بيت الله الحرام كما تابع على سير العمل بجوازات منفذ حالة عمّار بمنطقة تبوك، وذلك لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة. يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

