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وزير الطاقة يطلب التصوير مع موظف بالكهرباء ويعلق: “وين خوينا” .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو موقف إنساني جمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، وموظفًا في شركة الكهرباء بمكة المكرمة .

ووفقاً لقناة «الإخبارية» ، فكان الموظف عمر اللحياني التقى وزير الطاقة عام 2020 على دراجته النارية في موسم الحج وطلب التصوير معه ، والآن تذكره الوزير عبدالعزيز بن سلمان وطلب التصوير معه بعد مرور 4 أعوام ، قائلًا : “وين خوينا” .

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، تفقدوا اليوم الأربعاء ، كافة الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية والمنتجات البترولية للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة لموسم الحج 1445هـ.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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