شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يطلب التصوير مع موظف بالكهرباء ويعلق: “وين خوينا” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو موقف إنساني جمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، وموظفًا في شركة الكهرباء بمكة المكرمة .

ووفقاً لقناة «الإخبارية» ، فكان الموظف عمر اللحياني التقى وزير الطاقة عام 2020 على دراجته النارية في موسم الحج وطلب التصوير معه ، والآن تذكره الوزير عبدالعزيز بن سلمان وطلب التصوير معه بعد مرور 4 أعوام ، قائلًا : “وين خوينا” .

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، تفقدوا اليوم الأربعاء ، كافة الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية والمنتجات البترولية للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة لموسم الحج 1445هـ.