شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": 47 ألف كادرٍ بشري لتنفيذ خطة منظومة النقل في الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن

رفع جاهزية الطرق

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعًا ، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وعدد من قيادات المنظومة.واستعرض الاجتماع جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية وجاهزية قطاعاتها البرية والبحرية والجوية والسككية لموسم حج العام الحالي 1445هـ.حيث خصصت المنظومة أكثر من 7,700 رحلة جوية، إضافة لاستقبال قرابة 6 آلاف حاجٍ عبر ميناء جدة الإسلامي، كما وفرت كافة الخدمات والسبل لضيوف الرحمن لتيسير تنقلهم منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم أوطانهم سالمين غانمين.وناقش الاجتماع دور منظومة النقل ضمن الجهات الممكنة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن والتي تعمل على توفير كافة وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسككية.وتهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت في منتصف عام 2021 لتمكين العديد من القطاعات وتحقيق مستهدفاتها، متضمنة "برنامج ضيوف الرحمن" وتحقيق مستهدفات الحج والعمرة، حيث يتحقق ذلك من خلال توفر شبكة طرق على مستوى عالٍ بالإضافة لتهيئة المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أنماط نقل متعددة.وتضمنت خطة استعدادات منظومة النقل التي سخرت لتنفيذها 47 ألف كادرٍ بشري، تهيئة 6 مطارات لاستقبال ضيوف الرحمن و4 ناقلات جوية وطنية مساهمة في نقل الحجاج، كما هيأت صالات متخصصة لاستقبال المستفيدين من مبادرة طريق مكة والقادمين من 7 دول، إضافة إلى توفير 150 طائرة لنقل الحجاج و 5 آلاف رحلة جوية وتتضمن مليون مقعد.وقدمت المنظومة عددًا من المبادرات والخدمات الجديدة لموسم الحج منها تطبيق أجرة، انسياب (طائرات بدون طيار لقياس انسيابية الحركة المرورية لنقل الحجاج)، النظارة الافتراضية، حاج بلا أمتعة، لكل حاج عبوة زمزم، طريق الهدي والأضاحي، وتطوير تذاكر (سوار) قطار المشاعر المقدسة من خلال توفير تطبيق على الهواتف الذكية للتنبيه بمواعيد الرحلات، كما وفرت المنظومة 5400 سيارة أجرة في منطقتي مكة والمدينة، و 27,600 حافلة لنقل ضيوف الرحمن.وتضمن العرض الذي قدمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الاجتماع أبرز أعمال الصيانة والتنفيذ على الطرق التي تخدم الحجاج، ورفع جاهزية الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة من المنافذ البرية، إضافة إلى مشاريع طرق جديدة منها افتتاح جزء من طريق جدة مكة المباشر بطول 50 كم ، لتسهيل انتقال ضيوف الرحمن وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة واختصار معدل الرحلة.وتقدم مؤسسة البريد السعودي لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالي عدة خدمات منها: (الناشر التجاري، البريد الرسمي، طرود ضيوف الرحمن، حج بلا حقيبة، سندات الهدي والأضاحي).من جهته، قدّم وزير النقل والخدمات اللوجستية، شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعم سموه ومتابعته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وحرصه الدائم على سلامة وأمن الحجاج.