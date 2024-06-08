شكرا لقرائتكم خبر عن 98 ألف عملية فحص.. "هيئة النقل" تحرر 13 ألف مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل تنفيذ أكثر من 98 ألف عملية فحص خلال موسم حج هذا العام حتى بداية شهر ذي الحجة.

ونتج عنها أكثر من 11 ألف مخالفة محررة، بالإضافة لأكثر من ألفي مخالفة عبر الرصد الآلي. الأنظمة والاشتراطات لمركبات النقل وأشارت إلى أنها أسهمت في رفع معدل الامتثال بالأنظمة والاشتراطات لمركبات النقل إلى 92%.

ونفذت الفرق الرقابية عمليات الفحص في أكثر من 40 موقعًا على مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر أكثر من 150 مراقبًا ميدانيًا.

وشملت مختلف وسائل النقل بالحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة، وذلك بهدف رفع معدل امتثال الناقلين خلال موسم الحج. تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

وأكدت استمرارها في أعمال الرقابة الميدانية خلال حج هذا العام، للإسهام في تحسين خدمات النقل العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

كما وفرت عددًا من وسائل التواصل لتقديم البلاغات والملاحظات من خلال موقعها الرسمي tga.gov.sa بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز الاتصال الموحد 19929.