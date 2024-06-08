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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع الرئيس الكوستاريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، في العاصمة سان خوسيه، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.
ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وبالأخص المتعلقة بالمحيطات والموارد البحرية.
حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد العنقري.
ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
لقاء المبعوث الأمميالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات بيتر طومسون، على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وبالأخص المتعلقة بالمحيطات والموارد البحرية.
حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد العنقري.