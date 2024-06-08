رفع مستوى تأهب العمال لوقت الذروة في الجمرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، فرضية أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى، وذلك ضمن برامج التدريب على رأس العمل، واستعدادا لموسم الحج، استمرارا لجهود الأمانة لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم.

وأوضحت الأمانة، أن الفرضية تهدف إلى ضمان تطبيق خطة التشغيل المعتمدة في فترة الذروة، ورفع مستوى تأهب العمال لمواجهة أي ملاحظة أوقات الذروة.

لافتة إلى أنه بعد انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع مع جميع العاملين، لمناقشة الملاحظات وتدعيم الإيجابيات، للوصول بخدمات الأمانة إلى أعلى المستويات بما يحقق توجيهات القيادة لتوفير بيئة صحية كاملة لحجاج بيت الله الحرام، تترجم مدى ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية فائقة بضيوف الرحمن.

وأضافت، بأن الفرضية نفذت بآلية تحاكي الواقع، إذ تم توزيع العمالة بطريقة منظمة، ونشر المعدات بطريقة فنية لا تسبب إعاقة حركة المشاة.

مشيرا إلى أن سيناريو الفرضية بدأ ببلاغ تلقته غرفة عمليات النظافة عن وجود ملاحظة بمنشأة الجمرات، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز خدمات الجمرات لمباشرة المهمة، وتم توجيه مشرفي المقاول المعتمد في المنطقة والعمالة اللازمة، لرفع الملاحظة باستخدام المعدات والآليات، وتم تلافي الملاحظة خلال فترة زمنية وجيزة.

سيناريو الفرضية