رفع مستوى تأهب العمال لوقت الذروة في الجمرات

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وأوضحت الأمانة، أن الفرضية تهدف إلى ضمان تطبيق خطة التشغيل المعتمدة في فترة الذروة، ورفع مستوى تأهب العمال لمواجهة أي ملاحظة أوقات الذروة.
لافتة إلى أنه بعد انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع مع جميع العاملين، لمناقشة الملاحظات وتدعيم الإيجابيات، للوصول بخدمات الأمانة إلى أعلى المستويات بما يحقق توجيهات القيادة لتوفير بيئة صحية كاملة لحجاج بيت الله الحرام، تترجم مدى ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية فائقة بضيوف الرحمن.
وأضافت، بأن الفرضية نفذت بآلية تحاكي الواقع، إذ تم توزيع العمالة بطريقة منظمة، ونشر المعدات بطريقة فنية لا تسبب إعاقة حركة المشاة.
مشيرا إلى أن سيناريو الفرضية بدأ ببلاغ تلقته غرفة عمليات النظافة عن وجود ملاحظة بمنشأة الجمرات، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز خدمات الجمرات لمباشرة المهمة، وتم توجيه مشرفي المقاول المعتمد في المنطقة والعمالة اللازمة، لرفع الملاحظة باستخدام المعدات والآليات، وتم تلافي الملاحظة خلال فترة زمنية وجيزة.
سيناريو الفرضية
- بلاغ تلقته غرفة عمليات النظافة.
- عن وجود ملاحظة بمنشأة الجمرات.
- تمرير البلاغ لمركز خدمات الجمرات.
- توجيه مشرفي المقاول لرفع الملاحظة.
- تلاقي الملاحظة خلال فترة زمنية وجيزة.
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