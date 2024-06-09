شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف موعد إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم أنه سيتاح إمكانية إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.

وحددت المواعيد لذلك كالآتي:

الخميس 1 يونيو

المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً

الأحد 9 يونيو

الاثنين 10 يونيو

المرحلة الثانوية من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءًالمرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءًالمرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.