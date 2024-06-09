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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف موعد إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم أنه سيتاح إمكانية إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.
المرحلة الثانوية من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
وحددت المواعيد لذلك كالآتي:
الخميس 1 يونيو
المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً
المرحلة الثانوية من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
الأحد 9 يونيوالمرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
الاثنين 10 يونيوالمرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.