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التعليم تكشف موعد إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الثالث

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف موعد إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم أنه سيتاح إمكانية إغلاق الدرجات النهائية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.

وحددت المواعيد لذلك كالآتي:

الخميس 1 يونيو

المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً


المرحلة الثانوية من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.

الأحد 9 يونيو

المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.

الاثنين 10 يونيو

المرحلة الابتدائية والمتوسطة، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً
المرحلة الثانوية، من الساعة 12:00 مساءً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وسيكون متاحًا للجميع بعد 03:00 مساء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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