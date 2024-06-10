شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.