شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بمستشفى جبل الرحمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت قوات الدفاع المدني بالحج فرضية حريق في مستشفى جبل الرحمة، ضمن استعدادات فرق الإنقاذ والإطفاء المتواصلة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتنفيذ خطط الحماية المدنية والإسناد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن والتعامل مع أي حدث طارئ.

