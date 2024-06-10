شكرا لمتابعة خبر عن ‎باحثة سعودية تقدم بحثًا لمكافحة كورونا بمعدلات حسابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت دكتورة سعودية مشروع دراسة في علم البيانات يكشف عن طريقة جديدة لمكافحة كورونا عبر محاكاة الوباء وذلك باستخدام معادلات حسابية.

وقالت الدكتورة أنها حصلت على ثلاثة جوائز أثناء دراستي من الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة، اثنتان منها نظير تميزي الأكاديمي والبحثي لعام 2021 وعام 2022 .

بينما الجائزة الثالثة حصلت على ثاني أفضل ملصق علمي في مؤتمر “قوة العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات في دعم نجاح المرأة” – بريطانيا 2023.

وأوضحت الدكتورة أن بحثها العلمي لم يكن مخطط له قبل “كوفيد-19″ بعلم الأوبئة، إذ كان مجرد اقتراح من المشرف الدراسي لأبدا فعلاً العمل عليه بعدئذ، فجرى تغير محتوى البحث ليتناول تنبؤ وتحليل جائحة كوفيد-19 .

وأضافت: عادةً لا تخلو أي مرحلة من تحد، لكن أول تحد واجهته في دراسة الدكتوراة هو الدراسة خارج الوطن مع مجتمع مختلف كلياً عن مجتمعنا هو تحد وعقبه تواجه المبتعثين.”

وتابعت:” وجدت أنها مسألة وقت وسرعان ما تأقلمت فدراستي في مؤسسة تعليمية عريقة، وانتمائي لفريق بحثي قوي كان فرصة تنافسية لصقل مهاراتي وتكوين الخبرات وكان هذا دافعا لي لمواجهة العقبات.”

واختتمت حديثها لافتة أن أهم نقاط التميز في البحث تكمن في استعراض تجربة المملكة في السيطرة على الوباء باستخدام التقنية الحديثة والتحول الرقمي التي هي جزء من رؤية المملكة 2030.