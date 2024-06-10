شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة تُنقد حياة حاجة إندونيسية بتجمع مكة المكرمة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي جراحي سعودي بمستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية خلال جراحة استغرقت ساعتين لتفادي حدوث غرغرينا.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضه حضرت عن طريق الإسعاف، وتبلغ من العمر 65 عامًا، وهي من جنسية إندونيسية الجنسية، حيث كانت تعاني من آلام مبرحة بأعلى الفخذ الأيمن، تم مباشرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وبعد اكمال الفحوص اللازمة تم استدعاء فريق الجراحة العامة.

وأضاف: "اتضح أن المريضه تعاني من فتاق فخذي أيمن مختنق أدى إلى شعورها بآلام مبرحة وغير محتملة، وتم نقل المريضه عاجلاً لغرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الجراحي من إنقاذ المريضه خلال جراحة الساعتين لتفادي حدوث غرغرينا وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد".

وبين التجمع أنه تم خروج المريضة بعد الاطمئنان على حالتها الصحية لتعود لبعثتها لإكمال فريضة الحج وهي بصحة وسلامة.