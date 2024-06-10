شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النور التخصصي يوفر مركز متكامل للخدمات العلاجية لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي كافة استعداداته لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية التشخيصية لحجاج بيت الله الحرام من خلال ما تم وضعه من خطة تشغيلية متكاملة خلال موسم حج هذا العام 1445ه. أهم الخدمات العلاجية وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن الخدمات العلاجية تشمل حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة والمتوقع حدوثها هذا العام. حيث هيأت مستشفى النور التخصصي بمركز متخصص لضربات الشمس والإجهاد الحراري مجهز بمرشات رذاذ مركزية ومراوح رذاذ بالاضافة لثلاجات لحفظ السوائل وحفظ الثلج وذلك لمواجهة الحالات المتوقعة خلال موسم حج هذا العام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

وبين التجمع الصحي، أن المركز يعد الأول على مستوى مستشفيات مكة المكرمة ويعمل تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة مجهز بكوادر وطنية متميزة ومهيأة ومدربه وملمه بالاجراءات العلاجية للتعامل مع هذا النوع من الحالات.

