شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج أثيوبي تعرض لانخفاض حاد في درجة الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج أثيوبي تعرض لانخفاض حاد في درجة الوعي وضعف شديد في الجانب الأيمن من جسمه.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن الحاج الأثيوبي وصل إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض تشير إلى حالة خطيرة في الدماغ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم تشخيص حالته على أنها نزيف تحت الأم الجافية، وهو نوع خطير من النزيف داخل الدماغ.

وأضاف، تم إجراء عملية جراحية دقيقة لتفريغ النزيف تحت تأثير مخدر موضعي ومهدئ، وبعد العملية تم نقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته وتلقي العلاج اللازم وأظهرت الفحوصات المتكررة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، تحسنًا ملحوظًا في حالة المريض، حيث اختفى النزيف بشكل كبير.

كما تحسنت حالة الوعي لدى المريض وتمكن من الحركة في الجانب الأيمن من جسمه.

وبين التجمع الصحي، أنه بفضل من الله وثم الجهود المستمرة للفريق الطبي والعلاج الطبيعي المكثف، تم نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال علاجه ومتابعته، ولا يزال المريض يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لضمان استعادة صحته بشكل كامل.