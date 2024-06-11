شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": أمن الحرمين خط أحمر.. ولا مكان للشعارات السياسية في الحج والان نبدء بالتفاصيل



وقال رئيس الشؤون الدينية بعد حضوره الحفل السنوي للاستعراض العسكري لقوات أمن الحج مساء اليوم، إن الاستعراض العسكري عكس جاهزية القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن الحج، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

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وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: "نستبشر الخير عندما نشاهد حماس جنودنا ومحبتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى خدمة ضيوف الرحمن، فلقد ترجموا خلال الأعوام الماضية أفضل صور الإنسانية خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام".

وأردف قائلًا: "إنهم العيون الساهرة على راحة وأمن وسلامة الحجيج، فنشكر الله –عز وجل– الذي تفضل على هذه البلاد بالأمن والأمان، وولّى أمرها إلى قيادة صالحة عادلة تسعى جاهدة إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحشد جميع الإمكانيات، وتوفر أفضل الأدوات من أجل راحة وطمأنينة وسلامة الحجاج".

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أمن الحرمين الشريفين السيبراني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيدًا بجاهزية القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن الحج لهذا العام للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.وقال رئيس الشؤون الدينية بعد حضوره الحفل السنوي للاستعراض العسكري لقوات أمن الحج مساء اليوم، إن الاستعراض العسكري عكس جاهزية القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن الحج، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة.وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: "نستبشر الخير عندما نشاهد حماس جنودنا ومحبتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى خدمة ضيوف الرحمن، فلقد ترجموا خلال الأعوام الماضية أفضل صور الإنسانية خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام".وأردف قائلًا: "إنهم العيون الساهرة على راحة وأمن وسلامة الحجيج، فنشكر الله –عز وجل– الذي تفضل على هذه البلاد بالأمن والأمان، وولّى أمرها إلى قيادة صالحة عادلة تسعى جاهدة إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحشد جميع الإمكانيات، وتوفر أفضل الأدوات من أجل راحة وطمأنينة وسلامة الحجاج".

بدون شعارات سياسية



وبيّن أن ما شاهده خلال حفل الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج، وحرص سمو وزير الداخلية –حفظه الله– ما هو إلا دليل قاطع على الخير الذي تسعى له بلاد الحرمين الشريفين وولاة أمرها -حفظهم الله- ومحبتهم للإسلام والمسلمين.

وشدد أنه لا مجال في الحج للشعارات السياسية أو الدعوات العنصرية والطائفية والمذهبية، أو التحزبات والجدالات والمهاترات، أو السجالات والملاسنات، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، بل هو فريضة شرعية ورحلة إيمانية، قال تعالى : ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، وَيَقُولُ الحَبِيبُ المُصْطَفَى ﷺ: “مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ” (متفق عليه).



إشادة برجال الأمن



وثمن الشيخ السديس جهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين، حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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وقال : جعل الله الحرمين مكانا للعبادة، وليس لرفع الشعارات ولا للهتافات، ولا لصرف العمل في الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة لغير العبادة والدين، مخاطباً إياهم بقوله: عليكم بالدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا، أتيتم لعبادة الله بأداء العمرة والزيارة والحج، والتمتع بالنظر في معالم البيت العظيم والكعبة ومعالم الحرمين فاحفظوا لهذه المشاعر قدسيتها.

وحث حجاح بيت الله الحرام أن يراعوا الأنظمة، ويحرصوا على أن يكونوا عونا للقيادة الرشيدة ورجال الأمن.

هذا وقد حضر رئيس الشؤون الدينية الاستعراض العسكري برعاية وحضور سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، كما حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، وعدد من قادة القطاعات الحكومية والعسكرية.