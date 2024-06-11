شكرا لقرائتكم خبر عن خلال "بريكس".. وزير الخارجية يلتقي نظرائه الإيراني والبيلاروسي والتايلندي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، ووزير خارجية تايلند ماريس سانجيامبونسا، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.
جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.
واستعرض وزير الخارجية مع نظيره البيلا روسي العلاقات الثنائية، وناقشا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
جرى اللقاء في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الأستاذ عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.
كما استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون مع وزير الخارجية التايلندي، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف.
والتقي الوزير، على هامش الاجتماعات أيضًا، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.
جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.
واستعرض وزير الخارجية مع نظيره البيلا روسي العلاقات الثنائية، وناقشا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
جرى اللقاء في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الأستاذ عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.
وزير خارجية تايلند
كما استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون مع وزير الخارجية التايلندي، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف.
مناقشة مع الوزير الإيراني
والتقي الوزير، على هامش الاجتماعات أيضًا، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.