خلال "بريكس".. وزير الخارجية يلتقي نظرائه الإيراني والبيلاروسي والتايلندي

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، و

جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، بمدينة نيجني نوفغورود الروسية

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واستعرض وزير الخارجية مع نظيره البيلا روسي العلاقات الثنائية، وناقشا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها .

جرى اللقاء في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الأستاذ عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود .



وزير خارجية تايلند



مناقشة مع الوزير الإيراني