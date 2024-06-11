شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يزورالهيئة الملكية بالجبيل ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وفد أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد، في مقر الهيئة الملكية بالجبيل الرئيس التنفيذي المهندس محمود الذيب، وعددًا من المسؤولين في الهيئة.

وفي مستهل اللقاء قدم المسؤولون نبذة عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة وأبرز مشاريعها وإنجازاتها وخططها التنفيذية، بعد ذلك قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من المرافق بمدينة الجبيل الصناعية.

على صعيد آخر زار وفد أعضاء مجلس الشورى مدينة رأس الخير، وقد كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن ومسؤولين من الهيئة. خطط عامة

اطّلع الوفد خلال الزيارة على عرض عن البرنامج الصناعي والخطط العامة لمدينة رأس الخير والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمبادرات المقدمة لإيجاد بيئة أعمال جاذبة.

يذكر أنَّ وفد مجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس محمد المزيد، يضم أعضاء المجلس وهم الدكتور حسين الشريف، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والأستاذ سعد العتيبي، والأستاذة كوثر الأربش، والمهندس محمد العلي، والمهندس نبيه البراهيم، والأستاذ فضل البوعينين.

وتعـد لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها.