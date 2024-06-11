شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الكشافة أولوية في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام