شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الكشافة أولوية في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد القائد الكشفي رائد المقاطي، منسق لجنة الأمن والسلامة بمعسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية، على الجهود المتواصلة للجنة، لضمان أعلى مستويات السلامة في جميع معسكرات الجمعية بمكة المكرمة ومنى وعرفات.
وأشار إلى حرص اللجنة على توفير وصيانة جميع أدوات وأجهزة السلامة والإنذار والإطفاء، بالإضافة إلى تحديد الممرات ومخارج الطوارئ.
أوضح القائد الكشفي عبدالإله حمراني، عضو اللجنة، أن مهمتهم الرئيسية هي ضمان تلبية جميع متطلبات السلامة والحماية في المعسكرات، بما في ذلك جاهزية معدات السلامة والوقاية من الحريق ومتطلبات الإخلاء، وتوفير بيئة صحية مناسبة للمشاركين.
وأضاف أنهم يقومون بتوعية مستمرة للمشاركين وينفذون فرضيات مختلفة بالتعاون مع الدفاع المدني.
وأشار القائد الكشفي أحمد القحطاني، عضو اللجنة، إلى أن المؤتمر الكشفي العالمي ال41، الذي عقد في أذربيجان عام 2017 قد اعتمد سياسة الحماية من الأذى، وأكد على ضرورة حصول كل مشارك في مناسبة كشفية على شهادة في هذا المجال.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لجميع المشاركين، وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.
وأشار إلى حرص اللجنة على توفير وصيانة جميع أدوات وأجهزة السلامة والإنذار والإطفاء، بالإضافة إلى تحديد الممرات ومخارج الطوارئ.
جاهزية معدات السلامة
أوضح القائد الكشفي عبدالإله حمراني، عضو اللجنة، أن مهمتهم الرئيسية هي ضمان تلبية جميع متطلبات السلامة والحماية في المعسكرات، بما في ذلك جاهزية معدات السلامة والوقاية من الحريق ومتطلبات الإخلاء، وتوفير بيئة صحية مناسبة للمشاركين.
وأضاف أنهم يقومون بتوعية مستمرة للمشاركين وينفذون فرضيات مختلفة بالتعاون مع الدفاع المدني.
وأشار القائد الكشفي أحمد القحطاني، عضو اللجنة، إلى أن المؤتمر الكشفي العالمي ال41، الذي عقد في أذربيجان عام 2017 قد اعتمد سياسة الحماية من الأذى، وأكد على ضرورة حصول كل مشارك في مناسبة كشفية على شهادة في هذا المجال.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لجميع المشاركين، وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.