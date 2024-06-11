شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "باركود" رقمي لاستعراض خدمة المنصات الدينية والان نبدء بالتفاصيل

منظومة الخدمات الرقمية

الخدمات الدينية

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ برعاية رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ ضمن مبادرة توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا؛ باركود رقمي لاستعراض خدمة المنصات والمواقع للخدمات الدينية.وتهدف الخدمة للتعريف بالتطبيقات والمنصات الدينية والتي تتضمن منصة منارة الحرمين، ومنصة مقرأة الحرمين، ومصحف الحرمين - لوامع الأذكار، وتتضمن الخدمة الدينية التعريف بالخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وخرائط تحديد مواقع هذه الخدمات.وتعد المنصات التوجيهية الرقمية لرئاسة الشؤون الدينية طريقا للاطلاع والاستفادة ومتابعة الجديد من الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد.وتحتوي منصة منارة الحرمين على خدمات متنوعة للمحتوى الشرعي في المسجد الحرام، وهي منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية، ومن خدماتها الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية، والبث المباشر للحرمين الشريفين، وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة.‏وتهدف المنصة إلى تجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الدينية الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدوا، إضافة إلى تفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.