شكرا لقرائتكم خبر عن "بالتي هي أحسن".. مبادرة تكرس قيم التسامح والاعتدال في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز قيم التسامح

الدمام - شريف احمد - ‏أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "بالتي هي أحسن" لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية في الحج وتعزير التوعوية الدينية الميدانية؛ وإثراء التجربة الدينية، وتكريس قيم الوسطية والدعوة باللين والحكمة والموعظة الحسنة.وتبنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبادرة من خلال نصح الحجاج، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي؛ بالمنهج اللين والحكمة والموعظة الحسنة.تستهدف المبادرة تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من ضيوف الرحمن؛ أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية، ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وإنجاح الرحلة الإيمانية، وتمكين الحجاج من أداء نسكهم وعباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية، وفق المقتضى الشرعي الصحيح الموافق لهدي النبي الكريم محمد.