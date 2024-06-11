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شكرا لقرائتكم خبر عن "بالتي هي أحسن".. مبادرة تكرس قيم التسامح والاعتدال في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "بالتي هي أحسن" لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية في الحج وتعزير التوعوية الدينية الميدانية؛ وإثراء التجربة الدينية، وتكريس قيم الوسطية والدعوة باللين والحكمة والموعظة الحسنة.
وتبنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبادرة من خلال نصح الحجاج، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي؛ بالمنهج اللين والحكمة والموعظة الحسنة.
وتبنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبادرة من خلال نصح الحجاج، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي؛ بالمنهج اللين والحكمة والموعظة الحسنة.