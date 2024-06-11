شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الحرمين.. إثراء تجربة الحجاج بالشاشات التفاعلية والان نبدء بالتفاصيل

رسالة الحرمين

الدمام - شريف احمد - ‏دعمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من النقاط التوجيهية والإرشادية والتوعوية والخدمات الذاتية بالمحتوى الرقمي في الشاشات الإلكترونية التفاعلية؛ ضمن خططها لموسم الحج في استثمار التقانة والتطبيقات الذكية لمواكبة الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، لا سيما في ذروته مع دخول عشر ذي الحجة.وتستهدف الشؤون الدينية إثراء تجربة ضيوف الرحمن بتعليمهم: العقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة، والأحكام الشرعية، والآداب المرعية؛ التي تقرن الأصالة بالمعاصرة، وتكريس قيم التسامح والتآخي الإنساني، وتعميق منهج الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك؛ لتحقيق مقاصد الحج الكبرى وغرسها في نفس ووجدان الحاج.‏وأكدت الرئاسة الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الكتاب الإلكتروني، والمعلومة الشرعية، والدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، والكلمات الوعظية؛ أضحت في متناول جميع الحجاج بلغاتهم المتباينة، وبأساليب تقنية عالية مرنة، وخيارات متعددة في طرق الانتفاع والاستفادة والإثراء.‏وبينت الرئاسة أن الشاشات الإلكترونية التفاعلية؛ تقدم أكثر من 62 عنوانًا، تصب جميعها في: فهم الإسلام الحق، وقيمه العليا، ومبادئه المثلى، وتعظيم الحرمين الشريفين ورعاية آدابهما، ومعالجة الانحرافات العقدية، والفكرية، والسلوكية، والغلو والتطرف.‏وأسهمت الشاشات الإلكترونية التفاعلية المتعددة اللغات؛ في وصول رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى شتى بقاع العالم، ونجحت في تعزيز التجربة الرقمية الدينية للحرمين وتجويدها، من خلال المنصات الرقمية المتنوعة، التي سخرتها رئاسة الشؤون الدينية؛ لتصل برسالتها إلى المسلمين والإنسانية في أنحاء العالم.