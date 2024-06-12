شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج روسي "ستيني" من أزمة قلبية حادة والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج روسي يبلغ من العمر 63 عامًا، حيث كان يعاني من ألم شديد في الصدر إثر خلل في ضربات القلب نتيجة قطع في الظفيرة الكهربائية للقلب، مما استدعى نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي. أنه تم نقل المريض بسرعة إلى وحدة قسطرة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث تم تفعيل البروتوكول العلاجي فور وصوله.

وأضاف "بعد إجراء قسطرة تشخيصية للتأكد من سلامة الشرايين، قرر الفريق الطبي تركيب جهاز منظم لضربات القلب مع صادم كهربائي لتفادي توقف عضلة القلب".

وتابع "العملية تكللت بالنجاح وأن المريض يخضع للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، وهو في حالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء مما سيمكنه من العودة لاداء نسكه تحت الاشراف الطبي".

يُعد مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من المراكز الرائدة في تقديم الخدمات الطبية التخصصية و المتقدمة في مجال أمراض القلب. ويشتهر المركز بإجراء العديد من العمليات المعقدة بنسب نجاح عالية، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وضيوف الرحمن.