شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تعزز مبادرة "الحقائب الرقمية" في ذروة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لاستثمار التقانة والتطبيقات الذكية، وفعلت مبادرة "الحقائب الرقمية" في ذروة موسم حج 1445هـ وفق خطتها التنفيذية المواكبة لتزايد أعداد حجاج بيت الله الحرامً.

‏ويأتي تفعيل هذه المبادرة النوعية ضمن سلسلة المبادرات التي أعدتها الرئاسة ضمن خطتها التشغيلة الدينية لموسم الحج؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن دينيًا وعلميًا، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية؛ لإفادة أكبر عدد من المسلمين، وتوضيح صورة الإسلام الحق، المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام. مبادرة "الحقائب الرقمية" ‏وتعد مبادرة "الحقائب الرقمية" نوعية مميزة؛ إذ تتضمن "الحقيبة الرقمية" على كتيبات للمنهج الوسطي المعتدل، والرحمة والنصح للأمة، والقَبول بين الناس، علاوة لمضمون كتيبات "الحقيبة الرقمية"؛ الداعي إلى: نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة، والوسطية والاعتدال، والوعي الديني، وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في حياة المسلم.

‏وتمتاز "الحقائب الرقمية" بالترجمة ومرونة تحميلها عن طريق مسح باركود الكتيب المراد؛ الذي يمكِّن الحاج من خلاله تصفح محتوى الكتيب كاملًا بلغته بأسلوب سلس، ويثري تجربته الدينية، كما يمكِّنه من تداوله ونشره؛ تعميمًا للفائدة.

‏وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ جملة من المبادرات والمناشط والبرامج الدينية النوعية، وسلسلة من العطاءات والإهداءات، خلال موسم حج 1445هـ، وبلغت البرامج ذروتها في العشر من ذي الحجة؛ تزامنًا مع توافد الحجاج الزائرين للمسجد النبوي في المرحلة الأولى من موسم الحج.

‏يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزز منظومة خِدماتها الدينية؛ بالتقانة والرقمنة والإعلام الحديث والذكاء الاصطناعي والترجمة والحوكمة والعمل المؤسسي الرقمي؛ مواكبة لرؤية المملكة 2030، وتيسيرًا لانتفاع الحجاج والزائرين والمعتمرين من المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- من الجهاز التخصصي الديني.