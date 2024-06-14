شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يوضح حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الحالية اليوم الجمعة، أن يكون الطقس على مكة المكرمة غائمًا جزئيًا وصحوًا على المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح 8 كم/ساعة.

فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة.

