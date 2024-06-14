شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": طقس حار ورطوبة عالية في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن يشهد يوم التروية، اليوم الجمعة، تشكل سحب ركامية رعدية على الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأشار العقيل إلى أن طقس المنطقة الشرقية سيكون شديد الحرارة، وكذلك في منطقة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



وتوقع أن تصل درجة الحرارة في مشعر منى إلى 43 درجة مئوية مع رطوبة 70%، وفي مشعر عرفات إلى 44 درجة مئوية مع رطوبة 70%، وفي مشعر مزدلفة إلى 43 درجة مئوية مع رطوبة 70%.

عقيل العقيل



طقس السعودية اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

