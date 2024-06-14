شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف معسكرات الكشافة بالمشاعر لـ "اليوم": تضاعف أعداد فتيات الكشافة بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس عن تضاعف أعداد المشاركات في خدمة ضيوف الرحمن إلى 220 فتاة إضافة إلى أكثر من 4200 مشارك يتواجدون في 10 معسكرات كشفية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المديرس في حوار لـ "اليوم" بأن أفراد الكشافة يساهمون في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التعاون مع 9 قطاعات حكومية وخاصة مشاركة في الحج.

في البداية حدثنا عن نشأة الكشافة في المملكة؟



تأسست جمعية الكشافة العربية السعودية عام 1381هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22 وتاريخ 9/4/1381هـ، وتعد بداية اهتمام المملكة العربية السعودية بالحركة الكشفية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1356هـ، حيث أعجب بفكرة الكشافة وأهدافها وطلب دراستها وإمكانية إقامتها في المملكة.

كانت هناك بدايات قليلة في هذا المجال لعدد من المدارس في مكة المكرمة الحكومية والخاصة، وأسفر عن ذلك قيام فرقة كشفية عام 1363هـ في مدرسة تحضير البعثات والمعهد العلمي السعودي في مكة المكرمة.

مشاركة الكشافة في مواسم الحج لها تاريخ طويل.. كيف كانت البداية؟



بدأت خدمة ضيوف الرحمن في أواخر السبعينات الهجرية مبادرة من كشافة مكة المكرمة وجدة بأداء خدمات تطوعية في الإسعاف الخيري والمرور والصحة ووزارة الحج وجميع القطاعات التي لها علاقة في الحج، وقد شعرت جمعية الكشافة العربية السعودية بأهمية الأعمال الجليلة التي يؤديها الكشافون من مكة وجدة في موسم الحج في كل عام، وأدركت أن ذلك هو السبيل الفعال للتعريف بالكشافة السعودية وتعميمها وتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن، وبدأت الخدمة العامة الفعلية رسميًا عام 1382هـ وكانت بدايتها مع القائد صالح غانم، حيث بدأت الخدمة بمائة وخمسين كشافا فقط.

كيف كانت مشاركة الجوالة من الدول العربية والإسلامية؟



ارتأت جمعية الكشافة العربية السعودية أن تعمم الخدمة على مستوى الجوالة لتشمل الدول العربية والإسلامية، وفعلًا تمت الموافقة من قبل وزير المعارف آنذاك الشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله فبدأت التجمعات العربية والإسلامية من عام 1384هـ إلى عام 1394هـ بواقع كل سنتين، وقد كان التجمع الأول العربي والإسلامي عام 1384هـ حضره 16 دولة يمثلها 120 جوالًا، أما السعوديون فقد بلغ عددهم في هذا التجمع 220 كشافًا وجوالًا، ثم عقد التجمع الثاني عام 1386هـ حضره 19 دولة مثلها 123 جوالًا.

كما كان التجمع الثالث عام 1388هـ حضره 20 دولة مثلها 120 جوالًا، والتجمع الرابع في عام1390هـ حضره 22 دولة مثلها 130 جوالًا، والتجمع الخامس عام 1392هـ حضره 24 دولة مثلها 145 جوالًا، أما التجمع السادس فكان عام 1394هـ حضره 19 دولة مثلها 114 جوالًا، وبعد هذه التجربة الرائعة رغبت جمعية الكشافة أن يختص بشرف هذه الخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بعد أن انتشرت الكشفية في المملكة واشتد عودها وتنوعت المراحل الكشفية فيها، فكانت الانطلاقة سعودية خالصة بشكل سنوي منذ عام 1395هـ حتى الآن حيث بلغت أعداد الكشافة والجوالة المشاركين هذا العام أكثر من 4200 كشاف من الجنسين يتواجدون في 11 معسكر كشفيفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

حدثنا عن الخدمة العامة في الحج وعلاقتها بالأسس والمبادئ الكشفية



يعتبر القيام بالواجب نحو الآخرين وخدمتهم أحد ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها الكشفية العالمية، بل إن معسكرات الخدمة تعتبر فرصة ثمينة لكل مشارك للقيام بالواجب تجاه ذاته من خلال تنمية خبراته الشخصية. منطلقاً في أداء مهامه ومسئولياته بدافع الإخلاص والإتقان للقيام بالواجب نحو الله.

ماهي ابرز أهداف معسكرات الخدمة العامة بالحج



تتمثل اهداف المعسكرات الكشفية بتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام لاحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ، والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الكشافين والجوالة ، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة من خلال العمل في هذا المجال وإحساس الكشافين بالواجب الذي يقدموه لضيوف الرحمن ، وإظهار الدور المنير الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية بصفة عامة والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

ماهي الاستعدادات التي تعمل عليها جمعية الكشافة قبل بدء توافد الحجاج؟



التدريب على المسح الكامل للمشاعر المقدسة بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بشركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافةوتدريب افراد الكشافة على المواقع للتسهيل عليهم اثناء وجود الحجاج حتى يسهل على الكشاف والجوال إيصال الحاج التائهة بيسر وسهولة ، إضافة الى إعداد الخرائط حيث تسهم جمعية الكشافة العربية السعودية بإعداد وطباعة (خرائط إرشادية استدلالية) يتجاوز عددها مليون خريطة بمقاسات مختلفة بالإضافة إلى وجودها بصيغة الكترونية يتم تحميلها على الأجهزة الذكية .

ماهي ابرز الجهات التي تتعاون معها الكشافة في موسم الحج

تقوم جمعية الكشافة العربية السعودية مع الجهات الحكومية والأهلية والتي جندتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ومنها المشاركة مع وزارة الحج والعمرة وتتمثل مهامهم في إرشاد الحجاج التائهين بمراكز وزارة الحج والعمرة وكذلك من خلال الإرشاد التوجيهي (المتجول) الإرشاد الإلكتروني، والمشاركة مع وزارة الصحة.

وتتمثل مجالات عملهم في إرشاد الحجاج التائهين والمرضى الذين تم علاجهم القيام بإيصالهم إلى مراكز الإرشاد ومساعدة المراجعين للوصول للعيادات ومرافق المستشفيات ونقل الحالات المحتاجة بالعربات داخل المستشفيات، ومع أمانة العاصمة المقدسة وتتمثل مجالات عملهم في منع البائعين المتجولين بطرق غير نظامية من الافتراش في الساحات ومنع الحلاقة حول الساحات المحيطة بجسر الجمرات والتأكد من حصول المحلات على رخص نظامية ووجود الشهادات الصحية لمزاولي مهنة بيع المواد الغذائية، والتأكد من وضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز في المحلات المرخص لها للبيع.

وينتشرون في مواقع الأمانة لتقديم الخدمة في كل من مكة المكرمة والمشاعر، ومع وزارة التجارةوذلك بمراقبة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها والتخلص من المواد الغذائية غير الصالحة منها، ومراقبة الأسعار داخل المشاعر توزيع التسعيرات على المحلات، ومع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي وذلك بتنظيم دخول الحجاج للمجزرة وفك الازدحام بتوجيه الحجاج للمسارات وتوصيل الحجاج التائهين إلى مراكز الإرشاد وتوزيع النشرات التوعوية على الحجاج بمختلف اللغات، ومع أمن الحج وذلك مساندة رجال الأمن فيما يطلب منهم تجاه الحجاج التائهين، ومع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر المساهمة مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في تعبئة استبانات قياس الأداء البيئي من منظور الحجاج ومع شركة الأسناد المتكامل عبر ارشاد زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ، وهدية الحاج.

كيف ترى مشاركة فتيات الكشافة في العمل التطوعي بالمعسكرات؟



الجمعية حريصة كل الحرص على زيادة نسبة مشاركة فتيات الكشافة في العمل التطوعي بالمعسكرات، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات التطوع أمامها، بعد أن أثبتت نجاحها في المهام التطوعية الموكلة إليها خلال الفترة الماضية.

ومنحت الجمعية فتيات الكشافة سبل التمكين في العديد من المناسبات الكشفية الداخلية والخارجية الأمر الذي شكل نقلة نوعية عزز من دورها الكشفي لخدمة مجتمعها وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومن أهم أولوياتها،وفي هذا العام يشارك أكثر من 220 مشاركة، مكنتهن الجمعية من القيام بدور فاعل في خدمة حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا للديار المقدسة من كل مكان، لتخطو خطوات تاريخية مشرفة تثبت من خلالها أنها على قدر المسؤولية بالمساهمة والمشاركة في بناء الوطن ومواكبة عجلة التنمية.