شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 54 لإغاثة الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الوقوف مع الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 54، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الجمعة.ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل على متنها مواد غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.