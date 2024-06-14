شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4000 كشاف وجوال يقدمون الخدمات الإرشادية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشارك نحو 3980 كشافاً وجوالاً و220 فتاة كشفية في تقديم الخدمات الإرشادية للحجاج التائهين ومساعدة كبار السن والأطفال مساعدة المرضى المنومين.
بهذا يرسّخ أكثر من 4000 شاب وفتاة كشفية تابعين لجمعية الكشافة العربية السعودية قيمة العمل التطوعي والإنساني عبر تقديمهم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
وتحتضن جمعية الكشافة العربية السعودية 11 معسكراً للخدمات الميدانية يجري من خلالها التدريب المكثف وعملية المسح الميداني للمواقع والمخيمات.
كما تتيح "الجمعية" عبر موقعها الرسمي تحميل برامج الإرشاد الإلكتروني للهواتف الذكية.
بهذا يرسّخ أكثر من 4000 شاب وفتاة كشفية تابعين لجمعية الكشافة العربية السعودية قيمة العمل التطوعي والإنساني عبر تقديمهم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
مساندة الوزراتهذا إضافة إلى مساندة العديد من الوزرات والجهات الحكومية والمراكز والجهات الخيرية.
وتحتضن جمعية الكشافة العربية السعودية 11 معسكراً للخدمات الميدانية يجري من خلالها التدريب المكثف وعملية المسح الميداني للمواقع والمخيمات.
تسهيل الإرشاد والتوجيهويأتي هذا لتسهيل عملة الإرشاد والتوجيه للحاج التائه، إذ طبعت مليون خريطة ورقية لتوزيعها للحجاج.
كما تتيح "الجمعية" عبر موقعها الرسمي تحميل برامج الإرشاد الإلكتروني للهواتف الذكية.