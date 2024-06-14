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أكثر من 4000 كشاف وجوال يقدمون الخدمات الإرشادية للحجاج

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واس - منى  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشارك نحو 3980 كشافاً وجوالاً و220 فتاة كشفية في تقديم الخدمات الإرشادية للحجاج التائهين ومساعدة كبار السن والأطفال مساعدة المرضى المنومين.
بهذا يرسّخ أكثر من 4000 شاب وفتاة كشفية تابعين لجمعية الكشافة العربية قيمة العمل التطوعي والإنساني عبر تقديمهم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

مساندة الوزرات

هذا إضافة إلى مساندة العديد من الوزرات والجهات الحكومية والمراكز والجهات الخيرية.
وتحتضن جمعية الكشافة العربية السعودية 11 معسكراً للخدمات الميدانية يجري من خلالها التدريب المكثف وعملية المسح الميداني للمواقع والمخيمات.

تسهيل الإرشاد والتوجيه

ويأتي هذا لتسهيل عملة الإرشاد والتوجيه للحاج التائه، إذ طبعت مليون خريطة ورقية لتوزيعها للحجاج.
كما تتيح "الجمعية" عبر موقعها الرسمي تحميل برامج الإرشاد الإلكتروني للهواتف الذكية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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