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النائب العام يعلن عن استخدام تقنيات متطورة عالية الدقة لمعاينة مسارح الجريمة.. ويؤكد حرص المملكة وقيادتها على تنظيم الحج والعمرة

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صحيفة الخليج 365: أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة حريصة على حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتعنى في رعاية وتنظيم الحج والعمرة، وتولي هاتين الشعيرتين اهتمامًا كبيرًا ورعاية فائقة.

وأوضح الشيخ المعجب، أن القيادة الرشيدة تؤكد على كافة القطاعات بتحقيق أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن النيابة العامة تستخدم في حج هذا العام تقنيات متطورة عالية الدقة لمعاينة مسارح الجريمة، إضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على الترجمة الفورية إلى أكثر من (140) لغة ولهجة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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