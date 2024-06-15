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بالفيديو.. وزير الإعلام: المملكة لا تحسب تكاليف الحج.. ونعمل بإشراف ومتابعة شخصية على مدار الساعة من ولي العهد

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صحيفة الخليج 365: أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المملكة لا تحسب تكاليف الحج، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تؤدى إلى نجاح موسم الحج.

خدمة الحجاج

وقال خلال لقاء صحفي:" في المملكة الأفعال تسبق الأقوال، وهو مبدأ راسخ لخدمة حجاج ضيوف الرحمن، حيث تعمل جميع جهات الدولة وقطاعاتها، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية على مدار الساعة من ولي العهد الأمير ، لضمان إنهاء الحجاج مناسك الحج بكل يسر وسهولة".

أهم واجب

وأضاف:" أنا موظف حكومي مكلف بأداء وظيفتي وهناك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين وكذلك العسكريين وخلفهم مدنيين، ننفذ جميعا تعليمات مباشرة وهي أن موسم الحج هو أهم واجب نقوم به طول السنة".

وأشار إلى أن الدولة تستنفر كافة إمكانياتها لخدمة الحجاج وضمان نجاح موسم الحج، لافتا إلى أن المملكة لا تحسب تكاليف الحج وتعمل على توفير كافة احتياجات الحجاج.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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