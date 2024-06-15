شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "وقاء" يكشف جهوده لضمان سلامة الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة المدينة المنورة "وقاء" جهوده وأعماله لضمان سلامة الأضاحي.

ويأتي ذلك من خلال الرقابة على الأضاحي الواردة للمستفيدين لخلوها من الأمراض، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي والمواطنين والمقيميين، تحت شعار "وقاء يهتم بأضحيتك". استعدادات مركز "وقاء" لموسم الحج ويُجسّد الشعار التزام المركز بِمُساعدة المستفيدين في اختيار أضاحيهم السليمة والخالية من الأمراض، لضمان موسم حج بيسر وطمأنينة.

وتضمنت استعدادات مركز "وقاء" لموسم الحج، برنامج مُتَكامل لفرق الحج، حيث تم توزيع الفرق البيطرية داخل أسواق المواشي والمسالخ للكشف والتأكد من سلامة الأضاحي.

كما اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والتقصي الوبائي في حالات الاشتباه, وتوزيع عدة عيادات بيطرية متنقلة في مواقع متفرقة لتوجيهها حسب الحاجة. فرق بيطرية مُتخصصة مجهزة بعيادات بيطرية ووضعت آلية عمل مُنظّمة لِمُتابعة سير عملية الرقابة على المواشي، ونشر فرق بيطرية مُتخصصة مجهزة بعيادات بيطرية متنقلة في مواقع متفرقة من السوق لتوجيهها حسب الحاجة، وذلك للتعامل مع الاندلاعات الوبائية من خلال تعزيز اجراءات الوقاية والمكافحة للمنع أو الحد من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة.

هذا إلى جانب تخصيص عربات متنقلة للتوعية والتثقيف للزوار ومربي الماشية، وذلك من خلال برامج توعوية مُتنوّعة لِتعزيز ممارساتهم والرعوية السليمة، ولِضمان جودة منتجاتهم الحيوانية.