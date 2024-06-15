شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلعات جوية متواصلة لرصد الحالة الأمنية والمرورية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

طلعات جوية بصفة متواصلة

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة، تسخير جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية.كما رفعت جاهزيتها لأعلى درجة، لمتابعة حركة الحجيج بالمشاعر المقدسة.وجدولت القيادة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.وجاء ذلك خلال عملية التصعيد إلى مشعري منى وعرفات والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة وبقية المواقع بالمشاعر.وركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.