شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: اكتمال جاهزية إيصال ترجمة خطبة يوم عرفة لمليار مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التجهيزات النهائية؛ لترجمة خطبة عرفات بمسجد نمرة غداً، وضمان ربطها بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين، لإيصالها إلى مليار مستمع ومستفيد بـ20 لغة عالمية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، جاهزية منظومة الخدمات الرقمية لمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين لبث ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات.

وجهز مركز خطبة عرفات بمسجد نمرة بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، ومن خلال ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

ويتضمن مشروع ترجمة خطبة عرفة عددًا من الأجهزة والشاشات لرصد أعداد المستفيدين، وبثها بنفس اللغة خلال البث المباشر، كما يتم تسجيل الخطبة وأرشفتها بجميع اللغات في سيرفرات خاصة، والسيرفرات التابعة لرئاسة الشؤون الدينية.

