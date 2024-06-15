شكرا لقرائتكم خبر عن 4526 فحصًا مخبريًا لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية أن كمية المياه التي وزعتها عبر شبكات المياه في يوم التروية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت (971) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت أن الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسير وفق خطط معدة مسبقًا وُضعت منذ وقت مبكر. إمدادات المياه للمشاعر المقدسة وبينت أنها وزعت أكثر من (745) ألف متر مكعب من المياه بمكة المكرمة، و (226) ألف متر مكعب للمشاعر المقدسة.

وتواصل تنفيذ عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه للمشاعر المقدسة، ومرافق المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن.

كما أن معدل ساعات الضخ للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بلغ 21 ساعة يوميًا. ضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن وتواصل الشركة أعمالها لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة في مكة والمشاعر المقدسة، إذ أجري (4526) فحصًا مخبريًا.

كما أكدت شركة المياه الوطنية عدم حدوث انقطاعات مؤثرة في عملياتها التشغيلية.

ولم ترصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، مؤكدةً استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ.

