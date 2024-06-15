شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بحق 25 شخصًا لنقلهم 103 مخالفين دون تصريح بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 7 وافدين و18 مواطنًا، لنقلهم 103 مخالفين، وذلك يوم أمس الجمعة.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 24 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يجري نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا. الالتزام بتعليمات الحج ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

