شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إرسال رسائل واتساب دون حفظ الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر تطبيق واتساب تجربة سلسة لإرسال أو استقبال الرسائل النصية أو مقاطع الفيديو أو الصور أو المستندات، ومع ذلك، هناك أوقات تريد فيها إرسال رسالة واتساب إلى شخص ما دون المرور بمتاعب حفظ رقمه في جهات الاتصال، ولكن يمكنك فقط إرسال رسائل واتساب إلى تلك الأرقام المحفوظة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن هناك طريقة إرسال رسائل دون حفظ الرقم عبر تطبيق واتساب.

كيفية إرسال رسائل واتساب دون حفظ الرقم

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

الخطوة 2: انسخ رقم الهاتف المحمول الذي تريد إرسال رسالة واتساب إليه.

الخطوة 3: اضغط على زر الدردشة الجديدة في الأسفل ثم اضغط على اسمك ضمن جهات اتصال واتساب.

الخطوة 4: الصق رقم الهاتف المحمول في مربع النص ثم اضغط فوق إرسال.

الخطوة 5: اضغط على رقم الهاتف المحمول؛ إذا كان الشخص موجودًا على وتساب، فسوف ترى خيار الدردشة معه.

الخطوة 6: اضغط عليها، ويمكنك إرسال رسالة واتساب إلى الرقم دون حفظه.