شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل سويسرا لترؤس وفد المملكة بقمة "السلام في أوكرانيا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة لوتسيرن السويسرية لرئاسة وفد المملكة في (قمة السلام في أوكرانيا).

وسيبحث سموه مع قادة وممثلي الدول المشاركة سبل تحقيق السلام، وتكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة وتجنيب المدنيين المعاناة الإنسانية.

كما سيعقد سموه عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.