شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يهنئون القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع أمراء مناطق المملكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
كما بعث سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -سبحانه- أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم -حفظكم الله- وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ".
ورفع أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حغظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "يطيب لي أن أرفع لسموكم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم حفظكما الله ".
ودعا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه عزاً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.
كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم ".
كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قال فيها: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.
وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يمتع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمانه من خدمات ومتابعة وعناية لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهما، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة.
وقال سموه: يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل، التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن ينعم بالأمن والنماء والتقدم.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، والوطن بأتم أمنه واستقراره وتطوره، سائلاً الله بأن تتكلل الجهود التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح المعتاد سنوياً بعون الله، وأن ييسر لحجاج بيت الله العودة إلى ديارهم سالمين، وأن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم إنه سميع مجيب.
وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن الدعوات الصادقة بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهود القيادة الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه كل خير.
وقال سموه: "نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من خدمة أرض الرسالة وقبلة المسلمين والعناية ببيته العتيق الذي جعله الله مثابةً للناس وأمناً، مستشعرين ما حبانا الله به من شرف رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة حجاج بيت الله الحرام, وإذ نشاهد قصص التفاني والإخلاص والتكاتف التي تبذلها جميع القطاعات العاملة في الحج فإنه لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء إلى الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على توجيهاتهما ومتابعتهما وحرصهما الدائم على تيسير أداء مناسك الحج، وخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام".
وسأل سمو أمير منطقة الباحة، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل، وأن يُعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية أعيادها وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
وقال سموّه: "يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، خالص التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.
وسأل سموه -الله العليّ القدير- "أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدِّمانه من خدمات وعناية ومتابعة لحجّاج بيت الله الحرام في موازين حسناتهما، وأن يديم على بلادنا العزيزة نِعــمَ الأمن والازدهار والرّخاء، وأن يتقبّل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم".
وقال سموه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويديمكم عزّاً وذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة على مقامكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، بهذه المناسبة, وقال: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد على خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.
كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله -سبحانه- أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي".
كما رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية التهنئة: "أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, وأسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ".
كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
كما بعث سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -سبحانه- أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه.
أمير المدينة المنورةكما رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم -حفظكم الله- وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ".
ورفع أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حغظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "يطيب لي أن أرفع لسموكم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم حفظكما الله ".
أمير منطقة جازانورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه عزاً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.
كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
أمير منطقة تبوكرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم ".
كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قال فيها: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.
أمير منطقة القصيمرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يمتع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمانه من خدمات ومتابعة وعناية لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهما، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة.
أمير منطقة حائلكما رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.
وقال سموه: يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل، التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن ينعم بالأمن والنماء والتقدم.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، والوطن بأتم أمنه واستقراره وتطوره، سائلاً الله بأن تتكلل الجهود التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح المعتاد سنوياً بعون الله، وأن ييسر لحجاج بيت الله العودة إلى ديارهم سالمين، وأن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم إنه سميع مجيب.
أمير منطقة الحدود الشماليةرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن الدعوات الصادقة بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهود القيادة الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه كل خير.
أمير منطقة الباحةرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.
وقال سموه: "نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من خدمة أرض الرسالة وقبلة المسلمين والعناية ببيته العتيق الذي جعله الله مثابةً للناس وأمناً، مستشعرين ما حبانا الله به من شرف رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة حجاج بيت الله الحرام, وإذ نشاهد قصص التفاني والإخلاص والتكاتف التي تبذلها جميع القطاعات العاملة في الحج فإنه لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء إلى الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على توجيهاتهما ومتابعتهما وحرصهما الدائم على تيسير أداء مناسك الحج، وخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام".
وسأل سمو أمير منطقة الباحة، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل، وأن يُعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية أعيادها وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
أمير منطقة الجوفرفع صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التّهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 هـ.
وقال سموّه: "يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، خالص التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.
وسأل سموه -الله العليّ القدير- "أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدِّمانه من خدمات وعناية ومتابعة لحجّاج بيت الله الحرام في موازين حسناتهما، وأن يديم على بلادنا العزيزة نِعــمَ الأمن والازدهار والرّخاء، وأن يتقبّل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم".
أمير منطقة نجرانرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويديمكم عزّاً وذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة على مقامكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، بهذه المناسبة, وقال: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد على خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد.
نائب أمير منطقة الرياضورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, داعياً الله -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله -سبحانه- أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره.
نائب أمير منطقة المدينة المنورةبدوره، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي".
كما رفع نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه في برقية التهنئة: "أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, وأسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ".
نائب أمير منطقة جازانرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً سموه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.