شكرا لمتابعة خبر عن جائزة الأمير محمد بن سلمان تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت جائزة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ضمن فعاليات مهرجان بكين الدولي للكتاب 2024،وذلك على خلفية التعاون الثقافي السعودي ـــ الصيني.

وقدم برنامج الجائزة عدد من الفعاليات على صعيد الأفكار والأهداف والفروع، حيث تناولت مجالات ثقافية وإبداعية متنوعة، لتحظى بتفاعل كبير من الوسط الثقافي الصيني.

وتمنح الجائزة لفئتين، الأولى فئة النخب الثقافية، وفئة الشباب، كما ستقام ندوة ثقافية تعريفية عن الجائزة يشارك فيها أمين عام الجائزة الدكتور عبدالمحسن بن سالم العقيلي، وعميد كلية اللغات بجامعة بكين الدكتور فوجي مين، ويقدم الندوة مدير عام مكتبة الملك عبد العزيز العامة الدكتور بندر بن عبد الله المبارك اليوم السبت 2:00 ظهراً بتوقيت بكين.

يذكر أن وزير الثقافة دشن الجائزة في 26 مارس 2024 بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين، والبدء في استقبال أعمال المرشحين.