شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. خريطة طقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس في السعودية اليوم الأحد.
وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
طقس السعودية اليوموتشمل مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل خاصةً الغربية منها.
وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموجوكذلك ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.