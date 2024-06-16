نائب أمير مكة يُعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن خطة النفرة تمت عبر قطار المشاعر والنقل الترددي والعادي بالحافلات دون رصد أي ملاحظات او معوقات على كافة الأصعدة ولله الحمد ، مشيراً سموه إلى أن رحلة الحجاج تمت بيسر وسهولة بتوفيق من الله، ثم بفضل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.
وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد والمنّة.
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